Нацбанк спрогнозировал профицит платежного баланса впервые за 5 лет

Национальный банк Украины (НБУ) существенно улучшил прогноз текущего счета платежного баланса на 2020 год с нулевого дефицита (по старой методологии – дефицита 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП.

Об этом объявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор.

Глава Нацбанка отметил, что текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом впервые за пять лет.

"Формированию профицита текущего счета будет способствовать значительное сокращение импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного назначения, закрытие границ для путешествий, а также низкие цены на энергоносители. В то же время благодаря сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются более слабыми, чем для импорта", – отметил Шевченко.

Кроме того, согласно обновленному прогнозу НБУ, объем переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2020 году будет выше, чем ожидалось.

"Впрочем, в последующие годы текущий счет снова будет дефицитным вследствие реализации отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка (НБУ), украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.