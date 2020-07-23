Нацбанк исключает цель разогнать инфляцию, – Сологуб

Национальный банк Украины не допускает потенциального повышения инфляционной цели, а наоборот в дальнейшем может ее снизить.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Может быть речь о том, чтобы со временем изменить сам таргет, но понятно, что учитывая успехи других стран, этот пересмотр невозможен вверх, если он и будет, то только вниз", – сказал Сологуб.

"Для того, чтобы стимулировать устойчивый экономический рост, генерировать инвестиции и т.д., может идти речь о снижении этого таргета, потому что это важно для банковской системы, для кредитования, для снижения кредитных ставок. Повышение таргета инфляции для кредитования точно не будет хорошей новостью", – добавил Сологуб.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции.

Петрашко заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.