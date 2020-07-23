Нацбанк повысил прогноз резервов на конец года до $30 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста международных резервов Украины на конец 2020 года до $29,8 млрд, тогда как ранее ожидалось их увеличение до $27,2 млрд.

Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз, который обнародован на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно обновленному прогнозу, на конец 2021 года резервы составят $32,7 млрд и останутся на таком же уровне в 2022 году, тогда как раньше ожидался их рост до $28,6 млрд с дальнейшим снижением до $28 млрд.

Как отметил на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко, ключевым предположением этого прогноза является продолжение сотрудничества с МВФ.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет существенно нарастить международные резервы Украины. По итогам этого года они вырастут до около $30 млрд, а в последующие годы – до $32-33 млрд. Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям", – отметил глава НБУ.

Как сообщалось, по данным НБУ, международные резервы Украины в июне увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд – до $28,52 млрд. В последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года.