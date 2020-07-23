Нацбанк не планирует покупать облигации Минфина, – Сологуб

Система финансирования дефицита бюджета Украины работает эффективно и не требует изменений.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация с финансированием дефицита бюджета является на данный момент нормальной. Есть достаточно большой объем ликвидности в банковской системе, Минфин его утилизирует через свои аукционы. НБУ поддерживает ликвидность банковской системы через кредиты рефинансирования, в том числе долгосрочные, также есть новый инструмент – свопы", – сказал он Сологуб.

"Эта система работает достаточно эффективно, и мы не считаем, что нужно что-то придумывать", – отметил Сологуб, отвечая на вопрос о необходимости изменения законодательства с целью разрешения покупки Нацбанку ОВГЗ.