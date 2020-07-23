БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
391 1

Буславец заявила о планах сотрудничества со Швейцарией в сфере энергетики

Буславец заявила о планах сотрудничества со Швейцарией в сфере энергетики

Украина готова к расширению двустороннего сотрудничества со Швейцарской Конфедерацией в энергетической сфере.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время встречи с президентом и министром окружающей среды, транспорта, энергетики Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает БизнесЦензор.

"Я вижу весомый потенциал для развития сотрудничества, в частности, в производстве электроэнергии из возобновляемых источников, развитии газового рынка и углеродной энергетики. А также во внедрении новых энергетических технологий и углублении сотрудничества между учеными в сфере энергетики", – отметила Буславец.

Стороны обсудили вопросы повышения энергоэффективности, безопасности энергоснабжения, гибкости электроэнергетической системы и увеличения доли ВИЭ в энергобалансе, внедрения новых технологий в атомной энергетике и уменьшения выбросов СО2, а также расширения сотрудничества по созданию фонда "зеленых" инвестиций для финансирования проектов декарбонизации экономики Украины.

Ключевые направления сотрудничества будут обсуждаться на уровне экспертов двух государств в рабочем порядке для разработки совместных проектов и четких предложений, говорится в сообщении.

Автор: 

співпраця (649) Швейцарія (379) Міненерго (926)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь "зелёной" энергетики?
показати весь коментар
23.07.2020 17:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 