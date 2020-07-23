Буславец заявила о планах сотрудничества со Швейцарией в сфере энергетики

Украина готова к расширению двустороннего сотрудничества со Швейцарской Конфедерацией в энергетической сфере.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время встречи с президентом и министром окружающей среды, транспорта, энергетики Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает БизнесЦензор.

"Я вижу весомый потенциал для развития сотрудничества, в частности, в производстве электроэнергии из возобновляемых источников, развитии газового рынка и углеродной энергетики. А также во внедрении новых энергетических технологий и углублении сотрудничества между учеными в сфере энергетики", – отметила Буславец.

Стороны обсудили вопросы повышения энергоэффективности, безопасности энергоснабжения, гибкости электроэнергетической системы и увеличения доли ВИЭ в энергобалансе, внедрения новых технологий в атомной энергетике и уменьшения выбросов СО2, а также расширения сотрудничества по созданию фонда "зеленых" инвестиций для финансирования проектов декарбонизации экономики Украины.

Ключевые направления сотрудничества будут обсуждаться на уровне экспертов двух государств в рабочем порядке для разработки совместных проектов и четких предложений, говорится в сообщении.