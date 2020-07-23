Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа превысила 1 миллиард, – АГРУ

По данным операторов газораспределительных сетей (ГРМ), предприятия теплокоммунэнерго, производящие тепло и горячую воду для населения, с начала года задолжали за распределение газа 1 млрд грн.

Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ) Денис Сенектутов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу объединения.

"В настоящее время, проблема расчетов теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик. Хотя предприятия ТКЭ используют специальные счета", – отметил председатель АГРУ.

По словам главы Ассоциации, долги ТКЭ возникли по причине неполной оплаты услуг населением, а так же из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировку.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и принять меры по установлению таким предприятиям экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, чтобы обеспечить своевременность расчетов за распределение газа и сам газ таких предприятий в будущем.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решения проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов показывают, что спецсчета гарантированно доводят такие предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", – отметил Сенектутов.

По данным АГРУ, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 37,2 млрд. грн. Также увеличиваются долги предприятий и за распределение газа.

В АГРУ считают, что для решения проблемы долгов ТКЭ и ТЭЦ необходимо разработать механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для производства тепла для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление ТКЭ, что необходимо для обеспечения населения теплом во время отопительного сезона 2020-2021 годов.