Производитель электромобилей Tesla отчитался о прибыли четвертый квартал подряд

Американская компания Tesla Inc. отчиталась о прибыли во втором квартале в размере $104 миллиона, или $0,50 на акцию.

Как отмечает Reuters, таким образом компания получила прибыль четвертый квартал подряд, выполнив одно из условий для рассмотрения вопроса о включении ее акций в индекс S&P 500, передает БизнесЦензор.

Выручка во втором квартале упала до $6,04 млрд с $6,35 млрд годом ранее, но превзошла ожидания аналитиков в $5,37 млрд, согласно данным IBES от Refinitiv.

Во втором квартале компания поставила более 90 тысяч автомобилей, превзойдя ожидания аналитиков.

Tesla также подтвердила целевой показатель поставки как минимум полумиллиона автомобилей к концу 2020 года, несмотря на перебои в производстве, в том числе закрытие калифорнийского завода почти на шесть недель отчетного квартала.

Глава компании Илон Маск во время конференц-звонка в среду сказал, что Tesla сосредоточится на росте, а не на прибыли, а также на том, чтобы сделать свои автомобили более доступными.

"Больше всего меня сейчас беспокоит то, что наши автомобили недостаточно доступны по цене, мы должны это исправить… Я думаю, что мы просто хотим быть немного прибыльными и максимизировать рост и сделать автомобили как можно более доступными", – сказал Маск.

Бумаги компании подорожали на 4,4% на торгах после закрытия официальной сессии.