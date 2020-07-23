Киевсовет принял решение для достройки шести объектов обанкротившегося "Укрбуда"

Киевский городской совет принял решение освободить ХК "Киевгорстрой" от уплаты паевых взносов на объектах корпорации "Укрбуд".

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, это решение позволит "Киевгорстрою" принять и достроить еще шесть объектов "Укрбуда", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Такое решение по "Укрбуду" – не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что долевое участие через несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине", – отметил Кличко.

По словам мэра, парламент должен срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.

"Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии – Войцеховский, Паливода, Микитась. Названия таких компаний, как "Укрбуд", "Аркада". Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули. А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, которые существуют часто только на бумаге", – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Кабмин разрешил Минобороны заключить новые договоры для достройки домов "Укрбуда"

Как сообщалось, в июне ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" получила сертификаты о вводе в эксплуатацию трех жилых комплексов "Укрбуда": "Солнечная ривьера", "Новомостицкий" и первых двух секций ЖК "Пектораль".

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

В целом "Киевгорстрой" планирует принять в управление 24 объекта корпорации Укрбуд ".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на март-2020 являлся Киевский городской совет (80%).