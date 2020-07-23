Депозиты физлиц выросли за полгода на 64 миллиарда, – Фонд гарантирования. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января этого года (474,4 млрд грн).
Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.
За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн - по состоянию на 1 июня 2020 года вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля:
- вклады в национальной валюте - 316 млрд грн (36,5 млрд грн за полгода),
- вклады в иностранной валюте - 222,6 млрд грн (27,7 млрд грн за полгода).
В Фонде напомнили, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Средства 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами. Также гарантиями Фонда полностью покрывается 41% от общей суммы вкладов, что составляет 220,9 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, а сумма их вкладов на 1 июля составила 38,2 млрд грн (7,1% от общей суммы вкладов).
По состоянию на 1 июля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.
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