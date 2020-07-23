Китай впервые запустил межпланетный космический зонд на Марс. ФОТО

23 июля в 12:41 по пекинскому времени с космодрома "Вэньчан" в Южном Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" был запущен марсианский зонд, который был выведен на заданную орбиту и начал свое путешествие к Красной планете.

Как отмечает китайское информагентство "Синьхуа", этот запуск стал первым шагом Китая по самостоятельному исследованию планет Солнечной системы, передает БизнесЦензор.

Планируется, что марсианский зонд в рамках своей миссии совершит посадку на поверхность Марса и перемещение по ней.

Крупнейшая ракета-носитель Китая – "Чанчжэн-5", несущая космический зонд весом около 5 тонн, взлетела в небо с космодрома Вэньчан, расположенного на побережье южнокитайской островной провинции Хайнань, в 12:41 по пекинскому времени. Примерно через 36 минут корабль, состоящий из орбитальной станции и ровера, был выведен на трансферную орбиту Земля-Марс, и началось его почти семимесячное путешествие к Красной планете, сообщили в Китайском государственном космическом управлении.

Первая китайская миссия на Марс называется "Тяньвэнь-1", что означает "Вопросы к небу".

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" (Long March-5), несущая китайский космический зонд "Тяньвэнь-1", в настоящее время является крупнейшей в своем роде в Китае и была впервые выведена в космос для выполнения практической миссии после ряда пробных запусков.

Ракета имеет общую длину почти 57 метров, имеет взлетную массу 869 тонн и может доставлять полезную нагрузку до 14 тонн на геостационарную переходную орбиту.