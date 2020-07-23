Повышение минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию, – НБУ
По оценкам Национального банка, резкое повышение размера минимальной заработной платы может повлиять на макроэкономические показатели и инфляцию в целом.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
"Если будет повышение минимальной зарплаты, и достаточно существенное, то это будет влиять на макроэкономические показатели, показатели бюджета, инфляцию и безработицу", - сказал Сологуб.
Он также отметил, что сейчас без повышения минимальной зарплаты инфляция будет оставаться в целевом диапазоне.
Минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5 тыс. грн, а с 1 января 2021 года - до 6 тыс. грн, с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.
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