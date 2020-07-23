Украина за пять месяцев закупила ядерное топливо на $33 миллиона, – Госстат

Украина в январе-мае 2020 года купила ядерное топливо на общую сумму $33 млн 125,6 тыс., что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($68 млн 665,8 тыс.).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, весь объем топлива был закуплен в мае, все – российского производства.

Ранее вице-президент НАЭК "Энергоатом" по развитию Герман Галущенко в интервью агентству Интерфакс-Украина отмечал, что периодичность поставок прописана в договорах с Westinghause и "ТВЭЛ".

Как сообщалось, Украина в 2019 году приобрела ЯТ $396,89 млн (у РФ – на $240,909 млн, у Швеции – на 155,98 млн), в 2018 году – на $523,151 млн (у РФ – на $374,621 млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все – РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.