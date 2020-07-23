"Укрзализныця" возобновила продажу питания в поездах

"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

Об этом говорится сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Так, во время путешествия скоростными поездами "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

"При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются", – отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" уточнили, что реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО "Вог Кафе". В поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.