Украина продлила участие в фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец и управляющий директор Департамента окружающей среды и устойчивого развития ЕБРР Алистер Кларк подписали Соглашение о взносе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р).

Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передает БизнесЦензор.

Сотрудничество с Фондом позволит получить доступ к финансовой поддержки для реализации проектов по повышению энергоэффективности. Участие Украины в предыдущей фазе Фонда позволило привлечь финансирование для реализации 22 проектов общей стоимостью более 516 млн евро.

"Подписание Соглашения позволит Украине продолжить участия в Фонде. Такая заинтересованность была высказана во время заседания Ассамблеи вкладчиков Фонда в 2019 году, где было принято решение о продлении деятельности Фонда до 2029 года", – сказано в сообщении.

Соглашением предусмотрен взнос в Фонд в сумме 10 млн евро, что позволит получить доступ к финансовой поддержке в виде грантов и технической помощи для реализации проектов по повышению энергоэффективности и улучшению экологической ситуации, результатом которых должно стать значительное сокращение потребления электроэнергии, уменьшение выбросов углекислого газа и других парниковых газов.

Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (E5P) - это многосторонний фонд с капиталом 200 млн евро, основанный для стимулирования инвестиций в энергоэффективность в таких странах Восточного партнерства, как Украина, Армения, Беларусь, Грузия и Молдова, основанный в 2009 году совместно Европейским банком реконструкции и развития, Европейской Комиссией, Европейским инвестиционным банком, Северным инвестиционным банком, Северной экологической финансовой корпорацией, Международным банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией.

Фонд E5P аккумулирует финансовые взносы от ЕС и группы из 21 страны (включая страны-бенефициары), которые используются для привлечения грантовых средств в дополнение к кредитам от международных финансовых организаций, чтобы способствовать улучшению энергоэффективности и окружающей среды, сокращение выбросов СО2 и других вредных выбросов, способствуя экономической конкурентоспособности и политическому диалогу. ЕБРР выступает в качестве управляющего Фондом Е5Р от имени его доноров и международных финансовых организаций, являющихся его участниками.

Основные секторы, которые получают грантовую поддержку Е5Р: централизованное теплоснабжение, очистку воды и сточных вод, а также проекты по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях и уличного освещения. Фонд также поддерживает эффективное управление твердыми отходами и стратегии улучшения местного транспорта.