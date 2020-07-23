Рост поступлений в местные бюджеты замедлился за полгода до 2%, – Минфин

За январь-июнь 2020 года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 131,5 млрд грн, что на 2,1% или 2,7 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов, передает БизнесЦензор.

В том числе объем поступлений местных бюджетов от НДФЛ составил 81 млрд грн, прирост поступлений против января-июня прошлого года составляет 5% или 3,8 млрд грн.

Поступления от платы за землю составили 13,3 млрд грн, что на 14,5%, или на 2,3 млрд грн меньше, чем в первом полугодии 2020 года. В основном это связано с временным освобождением от уплаты данного налога в местные бюджеты, отмечают в Минфине.

Фактические поступления налога на недвижимое имущество за январь-июнь 2020 года составили 2,3 млрд грн. Прирост поступлений против января-июня прошлого года составляет 7,7% или 161,9 млн грн.

Поступления единого налога за январь-июнь 2020 года составили 17,7 млрд грн, что на 9,6%, или на 1,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минфине уточнили, что кроме того, по состоянию на 1 июля 2020 года, правительством обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн, что составляет 100% от взятых бюджетных обязательств.

В частности, базовая дотация составила 6,6 млрд грн, медицинская субвенция – 14,6 млрд грн, образовательная субвенция – 46,7 млрд грн, другие дотации – 17,1 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Минфина, в 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы местных бюджетов выросли на 17,6%, или на 41,09 млрд грн, до 275,02 млрд грн.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 165,43 млрд грн, что на 19,8% млрд грн больше по сравнению с 2018 годом. Поступления от единого налога выросли на 19,3%, до 35,19 млрд грн, от платы за землю – на 20,2%, до 32,84 млрд грн. Доходы от налога на недвижимость выросли на 34,3%, до 4,88 млрд грн.