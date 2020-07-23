Шмыгаль пообещал Еврокомиссии изменить законопроект о локализации при госзакупках

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о локализации, направленный на развитие машиностроения, в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе рабочего визита в Брюссель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закон принят в первом чтении. Для меня, наших международных партнеров он является довольно жестким. Он достаточно интересный для нашей промышленности и экономики", – сказал премьер.

По словам главы правительства, задача властей сегодня – найти "золотую середину", чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, однако не нарушить международные соглашения, которые уже подписаны.

Шмыгаль уверен, что возможности для такого компромисса есть.

"Пока международные партнеры абсолютно спокойно это воспринимают, так как понимают: это первое чтение (законопроекта, – ред.)", – отметил он.

По словам премьера, позиции правительства заключается в том, что речь не может идти о жесткой локализации, а лишь об использовании неценовых критериев в размере 30% при проведении государственных закупок, которые будут давать некие преференции товарам, имеющим составляющую украинского производства.

"В действующей редакции он (законопроект, – ред.) не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала наших международных соглашений, и не только об ассоциации", – подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также: Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализации (обновлено)

В свою очередь исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что глава правительства Украины заверил его в том, что украинское законодательство, в частности, проголосованный в первом чтении законопроект "О локализации", будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

"Действительно, этот вопрос был предметом обсуждения во время сегодняшней встречи. Я приветствую гарантии, которые получил от премьер-министра, что правительство будет работать над этим вопросом с тем, чтобы гарантировать, что любые поправки в этот законопроект будут соответствовать соглашениям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", – сказал Домбровскис после окончания встречи с украинским премьером.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением до 40-60% с 2024 года.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.