СБУ выявила хищения при реконструкции аэропорта "Борисполь"
СБУ задокументировали масштабное хищение государственных средств на сумму почти 37 млн грн, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".
Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.
По данным СБУ, менеджмент коммерческой структуры в 2017 году стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн грн.
СБУ провела обыски в офисах и по месту жительства фигурантов дела. В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тыс. и более 1,5 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.212 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Будь ласка, зачекайте...
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