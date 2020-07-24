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Буславец допускает передачу теплоэлектроцентралей от Фонда госимущества к "Нафтогазу"

Буславец допускает передачу теплоэлектроцентралей от Фонда госимущества к

Министр энергетики Ольга Буславец заявила о возможности передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда государственного имущества.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БизнесЦензор.

По словам Буславец, одной из насущных проблем является вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

"Министерство энергетики в ближайшее время будет инициировать совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета для решения этой проблемы. Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогаз Украины", - отметила Буславец.

Буславец также сообщила, что предприятия топливно-энергетического комплекса Украины начали подготовку к отопительному периоду в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах.

Как сообщал БизнесЦензор, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения НАК "Нафтогаз Украины" контроля над шести ТЭЦ.

Нафтогаз (3326) ТЕЦ (355) ФДМУ (1373) Буславець Ольга (78)


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