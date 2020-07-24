"Укрзализныця" возобновляет курсирование 46 электричек на Львовской железной дороге

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Первые из указанных электричек отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные – на следующей неделе.

"Укрзализныця" отмечает, что во время поездки обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать сотрудников Национальной полиции Украины.

Назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.