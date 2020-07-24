Доход "Укртелекома" Ахметова превысил 3 миллиарда

Компания "Укртелеком" показала в первом полугодии доход на уровне более 3,1 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртелекома" сообщает БизнесЦензор.

"В первом полугодии 2020 году общий доход "Укртелекома" остался стабильным - на уровне более 3,1 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг составил 2,55 млрд грн", – сообщает компания.

По результатам полугодия EBITDA составила более 833 млн грн. Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком уровне и составляет 27%. Частным абонентам предоставлено услуг на 1,58 млрд грн, бизнес-потребителям – на 708,5 млн грн.

"Продолжает расти доход от интернет-услуг – в первом полугодии 2020 он составил 943 млн грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В бизнес-сегменте он увеличился на 11% до 205 млн грн, а в массовом – на 6% до 738 млн грн", – сообщает компания.

Капитальные инвестиции "Укртелекома" за первое полугодие 2020 года составили 337 млн грн.

Как сообщалось, "Укртелеком" в 2019 году сократил чистый доход 1,4% – до 6,36 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 9,4% – до 1,77 млрд грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом. Капитальные инвестиции компании в 2019 году увеличились на 14,6% – до 692 млн грн.

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.