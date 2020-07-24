В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, – Минфин (обновлено)

По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", – сказано в сообщении.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрдвыделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина карантин и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Минфин уточнил, что кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", выделив для находящегося в распоряжении Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 64,67 млрд грн.