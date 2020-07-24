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Новини Коронавірус і карантин
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В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, – Минфин (обновлено)

В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, – Минфин (обновлено)

По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", – сказано в сообщении.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрдвыделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина карантин и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Минфин уточнил, что кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", выделив для находящегося в распоряжении Кабмина Фонда борьбы с COVID-19  64,67 млрд грн.

держбюджет (1587) Кабмін (7795) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+19
Классно - эпидемия не закончилась (нарастает), а бабки на дороги потратили. А теперь за какой счёт лечить людей / выплачивать доплаты медикам за работу в чрезвычайных условиях / проводить противоэпидемические мероприятия . . .
Начнётся - давайте ещё дефицит бюджета раздуем за счёт налогоплательщиков.

Если бы Беня свои деньги давал на борьбу с эпидемией, то считал бы каждую копейку. А тут аукцион невиданной щедрости за наш счёт . . .
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24.07.2020 15:02
+18
Быстро справились. Непонятно только, что из этих средств пошло непосредственно на борбьу с вирусом.
Ой чую, что кто-то сидеть потом будет.
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24.07.2020 13:42
+16
так бістро освоить 66 млрд. гривен - єто тоже надо уметь! не такие уж єти зебильі и профаньі!
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24.07.2020 14:18
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Быстро справились. Непонятно только, что из этих средств пошло непосредственно на борбьу с вирусом.
Ой чую, что кто-то сидеть потом будет.
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Не не неси *****, в Украине еще никого за подобное не посадили, - не посадят, и судя по тому что происходит в стране, никого не посадят в будущем!
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24.07.2020 13:57 Відповісти
30 млрд. на строительство дорог!!! ГДЕ?
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25.07.2020 20:05 Відповісти
да ладно! сидеть НИКТО не будет, у нас это не принято
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24.07.2020 13:58 Відповісти
Да уже сидят - в "Велюре".
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25.07.2020 09:43 Відповісти
лише 5% на потреби медицини
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26.07.2020 13:39 Відповісти
Так бысто распилили деньги которые весь мир нам давал на борьбу с коронавирусом?
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24.07.2020 14:10 Відповісти
Дальше только включать печатный станок
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24.07.2020 14:12 Відповісти
так бістро освоить 66 млрд. гривен - єто тоже надо уметь! не такие уж єти зебильі и профаньі!
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24.07.2020 14:18 Відповісти
Ну дык Трускавецкий универ зря что ли заканчивали?
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26.07.2020 18:47 Відповісти
Зато ведомству Авакова на новые игрушки денег хватило. Тут тебе и машинки и вертолетики, и вскоре еще французские катера будут.
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24.07.2020 14:24 Відповісти
Плюс виплати по 20-30 тис. грн. за "боротьбу" з COVID-19.
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26.07.2020 11:03 Відповісти
Мотоциклетки уже закупили. "Приусы" ща не в тренде.
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26.07.2020 18:49 Відповісти
А шо с вирусом?
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24.07.2020 14:39 Відповісти
Сожрал с мышами все деньги, что ему сделается. А дороги теперь станут ремонтировать, пуская по ним стадо коров, как советовали актёры "Дизель-шоу".
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25.07.2020 09:49 Відповісти
Классно - эпидемия не закончилась (нарастает), а бабки на дороги потратили. А теперь за какой счёт лечить людей / выплачивать доплаты медикам за работу в чрезвычайных условиях / проводить противоэпидемические мероприятия . . .
Начнётся - давайте ещё дефицит бюджета раздуем за счёт налогоплательщиков.

Если бы Беня свои деньги давал на борьбу с эпидемией, то считал бы каждую копейку. А тут аукцион невиданной щедрости за наш счёт . . .
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24.07.2020 15:02 Відповісти
в Харькове начали сокращать бюджетников - дворников, уборщиц - слишком большие зарплаті - не по карману они стали - деньги в бюджете закончились!
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25.07.2020 07:06 Відповісти
гепа теряет свою армию...
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26.07.2020 18:13 Відповісти
А зачем от фонда забрали на ремонт дорог? Выделили на борьбу с вирусом и забрали. Теперь бороться нечем. А кто ответит за это безобразие? Опять никто? Премьеры меняются, министры - меняются. А отвечать всё-таки прийдётся. И ответит президент.
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24.07.2020 15:20 Відповісти
Теперь бороться нечем.

Я вас умоляю.С чем бороться?С тем,чего нет?
Думаете,если бы короновирус был реальной угрозой,они бы раздали 30+ лярдов на ремонт дорог?Нет конечно.
Угрозы нет,короновирус лохотрон,вот они деньги и разбазаривают,под шумок кармановируса(не зря уже даже такое название в народе дали вирусу).
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24.07.2020 16:46 Відповісти
якась гнида вас заспамила .витягнув.
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25.07.2020 12:01 Відповісти
И тебя придурка забаню и арабеску тоже. Заболеешь - узнаешь.
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26.07.2020 14:08 Відповісти
йди нахер .бидло упороте)))
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26.07.2020 14:23 Відповісти
И еще раз ****утые комменты забанил. Такие идиоты как ты не должны рождаться от слова совсем.
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29.07.2020 21:15 Відповісти
Теперь бороться нечем.

Я вас умоляю.С чем бороться?С тем,чего нет? В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, – Минфин - Цензор.НЕТ 3757
Думаете,если бы короновирус был реальной угрозой,они бы раздали 30+ лярдов на ремонт дорог?Нет конечно.
Угрозы нет,короновирус лохотрон,вот они деньги и разбазаривают,под шумок кармановируса(не зря уже даже такое название в народе дали вирусу).
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26.07.2020 14:23 Відповісти
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24.07.2020 17:49 Відповісти
Розбирай дороги- продавай б/у асфальт))
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24.07.2020 19:00 Відповісти
кстати, содрали асфальт от берковцев до поворота на варшавку
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25.07.2020 20:09 Відповісти
Давайте спиз#іть ще 50 міліарда!!!!
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24.07.2020 19:09 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/24/663334/ У Фонді по боротьбі з COVID-19 із 64,7 млрд грн залишилось лише 3,2 мільярди.
МОЗ при цьому отримало 8,3 млрд грн.
Міністерство культури отримало 1 млрд грн для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму та кіно.
1 млрд грн. на відосики!!!
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24.07.2020 21:07 Відповісти
В Украине сейчас царствует как никогда ранее полный непрофессионализм и дилетантство.
На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма...
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24.07.2020 23:13 Відповісти
Фонду короновируса из бюджета выделили 66 миллрд. Грн., но их перенаправиои и они туда не попали потому и закончились, как все средства предназначенные для населения в бюджете,потому, что большую часть перевыделили на дороги, а могли передать по мнению избранной нами власти куда угодно, а по дорогам , что будут ездить инвалиды, пенсионеры и дети на мерседесах,фурах и самосвалах,стря недвижимость,?- нет,тоесть перенаправили для себя,на роскошное передвижение на дорогих авто по дорогам и бизнес богатых и не богатых людей но на бизнес,как на Зе э/э для олигархов и ни какого отношения к расходам бюджета не имеет, бизнес должен делать деньги (реализовывать произведенную продукцию часть отдавать в бюджет, а не брать),платить за оказанные услуги и вносить расходы в себестоимость,значит власт направила деньги не на бюджетные нужды, а на бизнес и туда где их можно легче и больше списат и их не волнует, что люди умирают от не дофинансирования медицины и образования,просто кушать хотят, нас просто кинули,деньги пошли не на людской капитал,правда они понятия не имеют, что это такое, они знают , это когда касается их личного капитала включая траты на свои семьи,они сразу бучу потымают,а на население денег нет - население людской расходный материал, тобиш, как они выражаются и это их цитата биомасса,а они элита, потому и неудивительно, что деньги постоянно заканчиваются,потомучто идут не на инвестиции в строительство дорог,а просто финансирование дорог, а это две большие разницы.
Инвестиции предполагают финансовый результат, а финансирование нет,есть дорога и хорошо, а какого качества и по какой цене и сталобыть колличество км ответственностью не предусмотренно, удобно уходить власти от контроля и ответственности - тупо тырят бюджет.
Инвестициями предусмотрено окупаемость, рентабельность на вложенный капитал, а он должен быть не ниже, чем власть берет кредиты для государства, а они берут их для населения дорого под 15% в гри.и 7,3 %, в валюте у иностранцев, т увеличивая на % отрицательнй валютный баланс, что влечет девальвацию, инфляцию и высокую % ставку, нехаатку налогов и кризис и хэто перемога?, идем в Европу, как говорил Зеленский потому, что Порошенко брал под 10% правда бандит Янукович тоже брал под 7,3% но тогда ставка ФРС и ЕЦБ 4%, а сейчас у их 0%, в Польше 1,5% в злотых , так должны брать под 3%, то кто они? если бы хотели , что бы в стране был подъм,дали бы населению в гривнах , но в пересчете на валюту 4%только кредиты в стране должны быть 5% , а не 20% для банков и НБУ, не хотят надо конкуренция, биржа депозитов и кредитов , и страну завалили бы деньгами и не было бы оттока капитала из страны.
Что мы идем не в Европу?,нет а в бедную Коллонию для олигархов с внешним управлением, из за долгов,потому, что мелкий и средний бизнес ни чего не зарабатывает, не продает и не производит,а все приванизировано в руках олигархов. А Зеленский превратился не в Президента народа, а няню олигархов, которые выкидывают из бизнеса население и воруют бюджет.
Так, что деньги в бюджете есть ,и сколько угодно только на дороги для бизнеса и откатов, на % по кредитам банкирам и иностранцам, на Зе э/э для олигархов,только нет денег на короновирус для народа ,медицину и образование для следующего поколения, потому что экономический рынок страны захватили власть и олигагархи и они выкачивают деньги из страны от отвсюду, остальных банкротят, как банковских вкладчиков, инвесторов Укрбуда,оставили без денег и квартир, да и само государство, так что, какие деньги на медицыну?быть бы жувым.
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25.07.2020 00:17 Відповісти
не закончились,а насунули .пишите суки правду.
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25.07.2020 03:13 Відповісти
А как же вакцина, которую поручил разработать зеленский? Надеюсь, клинические испытания уже проводят?
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25.07.2020 07:46 Відповісти
Та не надійтесь, хіба що на клінічних ідіотах.
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25.07.2020 09:39 Відповісти
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25.07.2020 08:22 Відповісти
Остается без ответа самый главный вопрос - как бабки из этого Фонда могли попасть на развитие дорог? Как эта болезнь связана с дорогами? Тем более, что представители самой власти сообщают, что в Дорожный фонд запрещено вносить бабки с других источников поскольку он наполняется конкретно отчислениями всех граждан!!!!
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25.07.2020 11:08 Відповісти
какие дороги? вы чего? всё ушло в карман! почитайте новости автомобильны компаний - украинцы за прошлым месяц купили в 200 раз больше ауди е-трон, который стоит, на минутку, 2 млн. 600 тысяч гривень! и это только одна марка!
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25.07.2020 20:15 Відповісти
в 200 раз? Это *** типа **** и в стране миллионеров стало ровно в 200 раз больше?
Не гони пургу.
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25.07.2020 21:12 Відповісти
c 200 я прогнал, признаюсь! тем не менее, за последние полгода продано 60 е-тронов http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=46948 продажи ауди Е-трон выросли в 20 раз
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25.07.2020 21:19 Відповісти
33 мільярди виділено на дороги. ЯКИМ БОКОМ ДОРОГИ ДО "ВІРУСУ" ТО ВЖЕ ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ))).Хто ще може думати .той розуміє чому сьогодні вже знову "антірекордзабаліваємасті" .Європа давай черговий транш на "барьбусвірусам"))
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25.07.2020 12:04 Відповісти
16+7+1.2+2.5+35=61.7млрд, а написано потратили 66млрд
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25.07.2020 12:43 Відповісти
Ты зачем ***** контору палишь... Ну ******** наши ребята себе в карман 4 лярда.
Жалко чтоли? Они ж это... к диджитализации готовятся!!
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25.07.2020 21:13 Відповісти
Где коронавирус, а где вертолеты для МВД и автодороги. Всем хватило или еще нужно выделить?
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25.07.2020 13:29 Відповісти
надо новую дачу построить для мендель. бо девушка просит
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26.07.2020 18:14 Відповісти
Ну теперь можно и победить вирус
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26.07.2020 08:29 Відповісти
чи було б це можливо, якщо б коронавірус був дійсно страшно смертельним? чи було б це можливим, якби політики справді турбувалися про життя та здоров'я населення?
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26.07.2020 13:41 Відповісти
Порох лошара, учись!!!!
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26.07.2020 14:57 Відповісти
это сколько жизней будут стоить эти смывающиеся по весне дороги... кто будет нести всякий бред за это, как Зе за заложников?
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26.07.2020 17:58 Відповісти
Докладна відповідь чому закінчились кошти https://www.youtube.com/watch?v=pl8oL_E_IXg
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27.07.2020 08:58 Відповісти
Ну и какое шоу народ увидел от постановки зеленозадыми сказки о короновирусе?Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия !Где же коса смерти ,горы гробов с трупами?Швеция и Беларусь не повелись на этот развод, и сэкономили кучу денег .Но у зеленокожих негодяев выборы на носу,поэтому эту дурилку картонную используют в своих целях ,чтобы удержать свой зад у власти .Но пассаран !Зеленобрехливые не пройдут .За враньё и кражи народ ненавидит этот зеленосброд лютой ненавистью.
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27.07.2020 09:16 Відповісти

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