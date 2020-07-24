В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, – Минфин (обновлено)
По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
"Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", – сказано в сообщении.
В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрдвыделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина карантин и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Минфин уточнил, что кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.
Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", выделив для находящегося в распоряжении Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 64,67 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой чую, что кто-то сидеть потом будет.
Начнётся - давайте ещё дефицит бюджета раздуем за счёт налогоплательщиков.
Если бы Беня свои деньги давал на борьбу с эпидемией, то считал бы каждую копейку. А тут аукцион невиданной щедрости за наш счёт . . .
Я вас умоляю.С чем бороться?С тем,чего нет?
Думаете,если бы короновирус был реальной угрозой,они бы раздали 30+ лярдов на ремонт дорог?Нет конечно.
Угрозы нет,короновирус лохотрон,вот они деньги и разбазаривают,под шумок кармановируса(не зря уже даже такое название в народе дали вирусу).
Я вас умоляю.С чем бороться?С тем,чего нет?
Думаете,если бы короновирус был реальной угрозой,они бы раздали 30+ лярдов на ремонт дорог?Нет конечно.
Угрозы нет,короновирус лохотрон,вот они деньги и разбазаривают,под шумок кармановируса(не зря уже даже такое название в народе дали вирусу).
МОЗ при цьому отримало 8,3 млрд грн.
Міністерство культури отримало 1 млрд грн для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму та кіно.
1 млрд грн. на відосики!!!
На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма...
Инвестиции предполагают финансовый результат, а финансирование нет,есть дорога и хорошо, а какого качества и по какой цене и сталобыть колличество км ответственностью не предусмотренно, удобно уходить власти от контроля и ответственности - тупо тырят бюджет.
Инвестициями предусмотрено окупаемость, рентабельность на вложенный капитал, а он должен быть не ниже, чем власть берет кредиты для государства, а они берут их для населения дорого под 15% в гри.и 7,3 %, в валюте у иностранцев, т увеличивая на % отрицательнй валютный баланс, что влечет девальвацию, инфляцию и высокую % ставку, нехаатку налогов и кризис и хэто перемога?, идем в Европу, как говорил Зеленский потому, что Порошенко брал под 10% правда бандит Янукович тоже брал под 7,3% но тогда ставка ФРС и ЕЦБ 4%, а сейчас у их 0%, в Польше 1,5% в злотых , так должны брать под 3%, то кто они? если бы хотели , что бы в стране был подъм,дали бы населению в гривнах , но в пересчете на валюту 4%только кредиты в стране должны быть 5% , а не 20% для банков и НБУ, не хотят надо конкуренция, биржа депозитов и кредитов , и страну завалили бы деньгами и не было бы оттока капитала из страны.
Что мы идем не в Европу?,нет а в бедную Коллонию для олигархов с внешним управлением, из за долгов,потому, что мелкий и средний бизнес ни чего не зарабатывает, не продает и не производит,а все приванизировано в руках олигархов. А Зеленский превратился не в Президента народа, а няню олигархов, которые выкидывают из бизнеса население и воруют бюджет.
Так, что деньги в бюджете есть ,и сколько угодно только на дороги для бизнеса и откатов, на % по кредитам банкирам и иностранцам, на Зе э/э для олигархов,только нет денег на короновирус для народа ,медицину и образование для следующего поколения, потому что экономический рынок страны захватили власть и олигагархи и они выкачивают деньги из страны от отвсюду, остальных банкротят, как банковских вкладчиков, инвесторов Укрбуда,оставили без денег и квартир, да и само государство, так что, какие деньги на медицыну?быть бы жувым.
Не гони пургу.
Жалко чтоли? Они ж это... к диджитализации готовятся!!