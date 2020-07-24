ЕИБ может выделить 58 миллионов евро Украине на модернизацию профессионального образования
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине кредита 58 млн евро на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения (ПОО).
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Деятельность ЕИБ включает в себя создание по одному центру передового опыта в области профессионального образования и обучения в 10 выбранных областях в Украине", – отмечается в сообщении на сайте банка.
Согласно ему, первым компонентом проекта на такую же сумму является запущенная в 2019 году программа EU4Skills, финансируемая Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Программа EU4Skills будет включать в себя создание еще трех центров, а также реализацию более мелких мер по модернизации училищ.
ЕИБ отмечает, что целью проекта является поддержка украинского правительства в продолжающейся реформе сектора ПОО путем строительства или существенной реконструкции и модернизации существующих училищ ПОО и превращения их в центры передового опыта.
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