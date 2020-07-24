Запасы угля на складах ТЭС превышают прошлогодние в 2 раза, – Буславец

В начале подготовки к отопительному сезону 2020/2021 запасы топлива на складах существенно превышают прошлогодние.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Сегодня мы имеем стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ: угля больше в 1,9 раза против показателя прошлого года, мазута – в 1,4 раза. Более чем достаточно запасов природного газа. В соответствии с принятым правительством планом мероприятий предусмотрено наличие газа в газохранилищах в объеме не меньше чем 17 млрд. куб. м. На сегодня в газохранилищах находится 20,2 млрд.куб. м газа", – отметила и.о. министра.

Буславец также сообщила, что на этой неделе Кабмин принял распоряжение о плане мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.

В этом контексте в Минэнерго отметили, что одной из насущных проблем является вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

"Министерство энергетики в ближайшее время инициирует совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета для решения этой проблемы. Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогаз Украины", – отметила Буславец.

Как сообщалось, ранее государственное "Центрэнерго" начало закупку угля у холдингаДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Это позволило ДТЭК возобновить работу шахт "Добропольеугля" после 4-месячного простоя.

До этого на протяжении недели в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты из-за слишком больших запасов угля на складах после теплой зимы. Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.