Дочерний банк немецкого ProCredit Holding сократил чистую прибыль на 20%

Чистая прибыль "ПроКредит Банка" (Киев) по итогам января-июня 2020 года составила 257,51 млн грн, что на 19,78% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (321 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, во втором квартале этого года чистая прибыль финучреждения составила 100,87 млн грн, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (211,45 млн грн).

Чистый процентный доход за первое полугодие составил 644,95 млн грн, что на 6,4% больше.

Активы банка по итогам января-июня 2020 года возросли на 6,18% – до 25,35 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 10,5%, до 17,82 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 6,1% – до 21,15 млрд грн, в том числе обязательства перед клиентами – на 10,7%, до 16,1 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-июне 2020 года вырос на 6,5% – до 4,2 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 1,57 млрд грн.

"ПроКредит Банк" (ранее – "Микрофинансовый банк") основан в 2001 году. Единственным его акционером по состоянию на 9 января 2020 года являлся ProCredit Holding (100% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "ПроКредит Банк" занимал 14 место (25,855 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.