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Украина экспортировала первый миллион тонн зерновых в новом сезоне

Украина экспортировала первый миллион тонн зерновых в новом сезоне

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 24 июля 2020 года экспортировала 1,114 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 412 тыс. тонн пшеницы, 396 тыс. тонн кукурузы и 301 тыс. тонн ячменя.

По состоянию на 24 июля текущего года экспортировано также 12,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Автор: 

урожай (524) експорт (3860) зернові (1156)


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