ЕБРР вложил в проекты в Украине 300 миллионов евро за полгода

Европейский банк реконструкции и развития с начала года инвестировал в проекты в Украине более 300 млн евро и готов увеличить помощь стране во времена кризиса.

Об этом исполняющий обязанности президента ЕБРР Юрген Ригтеринк сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор.

В свою очередь Зеленский выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

"Прежде всего имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", – сказал Зеленский.

Также глава государства рассказал о подготовке к приватизации крупных государственных компаний и пригласил ЕБРР приобщиться к этому процессу.

Как сообщалось, в 2019 году объем новых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Украину составил 1,1 млрд евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах.