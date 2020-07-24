Чернобыльская АЭС получила разрешение на эксплуатацию нового "Укрытия"

Начинается опытно-промышленная эксплуатация первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования, передает БизнесЦензор.

"Председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков вручил заместителю министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Шахматенко отдельное разрешение ГСП "Чернобыльская АЭС" на опытно-промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие", – сказано в сообщении.

Получение отдельного разрешения является условием лицензии ГСП "Чернобыльская АЭС" на эксплуатацию объекта "Укрытие".

Строительство первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие" завершилось в 2019 году.

Решение о выдаче указанного отдельного разрешения принято Госатомрегулирования из вывода государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности заявительных документов и положительных результатов инспекционного обследования ГСП ЧАЭС, проведенного инспекционной комиссией в период 14-17 июля.

Во время опытно-промышленной эксплуатации должны быть проверены и получены подтверждения того, что системы, конструкции и компоненты ПК-1 НБК и объект в целом, функционируют в соответствии с проектом, выявленные недостатки устранены, а новый безопасный конфайнмент приведен в состояние готовности к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Планируется, что опытно-промышленная эксплуатация объекта продлится один год, а после успешного ее завершения ГСП ЧАЭС должна предоставить в Госатомрегулирования заявление для получения лицензии на эксплуатацию комплекса конфайнмента и объекта "Укрытие" (в рамках отдельного вида деятельности - переработка, хранение радиоактивных отходов).