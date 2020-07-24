Кличко анонсировал начало капитального ремонта Большой Окружной на Теремках

Осенью этого года в столице начнется капитальный ремонт части Большой Окружной на участке от улицы Киевской до Одесской площади.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы несколько лет ждали передачу этого участка Большой Окружной с баланса области на баланс города. Наконец это произошло. И теперь мы можем обновить и эту часть большого магистрального объекта. Хочу сообщить, что уже состоялись торги на выполнение проектных работ. И проектирования уже начали. Следующий этап – дорожно-строительные работы. Их планируем начать осенью этого года. А закончить ремонт на участке от улицы Киевской до Одесской площади планируем в 2021 году", – сообщил Кличко.