Зеленский пообещал выполнять условия сотрудничества с МВФ и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

Ригтеринк отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с Европейским союзом и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности, с МВФ и Всемирным банком. Правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС", – сказано в сообщени.

Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала – Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране.

Глава государства заверил собеседников в том, что со сменой руководителя Национального банка Украины, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", – сказал президент.