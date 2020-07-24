МАУ отменила часть рейсов до 15 августа
Авиакомпания МАУ отменила полеты по шести маршрутам и сократила полетную программу по еще семи направлениям до 15 августа 2020 года.
Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
В авиакомпании подобные изменения объяснили тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, включая Украину.
Полностью полеты будут отменены из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.
До одного рейса в неделю МАУ сократит частоту рейсов из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.
Частота по другим анонсированным международным маршрутам останется без изменений.
Внутренняя программа полетов МАУ до 15 августа будет включать два направления. Рейсы из Киева в Одессу будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Киева в Херсона авиакомпания будет летать по средам, пятницам и воскресеньям, из Херсона в Киев - по понедельникам, четвергам и субботам.
Обновленная международная сеть МАУ до 15 августа 2020 года:
- Киев-Амстердам
- Киев-Лондон
- Киев-Париж
- Киев-Торонто
- Киев-Ницца
- Киев-Афины
- Киев-Дубай
- Киев-Стамбул
- Одесса-Стамбул
- Киев-Вильнюс
- Киев-Тель-Авив
- Одесса-Тель-Авив
- Киев-Рим
- Киев-Милан
- Киев-Неаполь
- Киев-Франкфурт
- Киев-Мюнхен
- Киев-Баку
- Киев-Ереван
- Киев-Мадрид
- Киев-Барселона
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