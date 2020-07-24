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МАУ отменила часть рейсов до 15 августа

МАУ отменила часть рейсов до 15 августа

Авиакомпания МАУ отменила полеты по шести маршрутам и сократила полетную программу по еще семи направлениям до 15 августа 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В авиакомпании подобные изменения объяснили тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, включая Украину.

Полностью полеты будут отменены из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.

До одного рейса в неделю МАУ сократит частоту рейсов из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.

Частота по другим анонсированным международным маршрутам останется без изменений.

Внутренняя программа полетов МАУ до 15 августа будет включать два направления. Рейсы из Киева в Одессу будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Киева в Херсона авиакомпания будет летать по средам, пятницам и воскресеньям, из Херсона в Киев - по понедельникам, четвергам и субботам.

Обновленная международная сеть МАУ до 15 августа 2020 года:

  • Киев-Амстердам
  • Киев-Лондон
  • Киев-Париж
  • Киев-Торонто
  • Киев-Ницца
  • Киев-Афины
  • Киев-Дубай
  • Киев-Стамбул
  • Одесса-Стамбул
  • Киев-Вильнюс
  • Киев-Тель-Авив
  • Одесса-Тель-Авив
  • Киев-Рим
  • Киев-Милан
  • Киев-Неаполь
  • Киев-Франкфурт
  • Киев-Мюнхен
  • Киев-Баку
  • Киев-Ереван
  • Киев-Мадрид
  • Киев-Барселона

Автор: 

відміна (100) МАУ (517) авіасполучення (2503)


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