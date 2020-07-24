"Укравтодор" сообщает о завершении строительства первой очереди обхода Полтавы

Первая очередь обхода Полтавы, которая будет соединять автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-22 Полтава-Александрия, завершена.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Первая очередь обхода Полтавы - это 5,5 км современного хайвею, 400-метровая железобетонная эстакада, 518-метровая металлическая эстакада высотой 30 метров, кольцевая транспортная развязка, три путепровода, а также двухуровневая транспортная развязка европейского уровня. Новая дорога свяжет автомобильные дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-22 Полтава-Александрия и поможет разгрузить город от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга", - сказано в сообщении.

Проект "Укравтодора" и Всемирного банка по восстановлению трассы М-03 начался в 2009 году. Проект, в рамках которого построена первая очередь обхода Полтавы, начался в 2012 году.

Строительство первой очереди обхода Полтавы стало возможным в рамках второго проекта сотрудничества Украины и Всемирного банка.

Его цель - создание современного европейского маршрута от Киева в Харьков, который бы отвечал мировым нормам безопасности движения и принципам развития дорожного хозяйства. В частности, речь идет о строительстве современных объездных для перенаправления транспортных потоков в обход населенных пунктов.

В рамках сотрудничества со Всемирным банком, кроме первой очереди обхода Полтавы, на дороге М-03 построено еще две современные объездные: села Покровская Багачка, Красногоровки. Также в 2020 году планируется завершение реконструкции обхода города Лубны.