Банк Пинчука получил 150 миллионов убытка

Банк "Кредит Днепр" по итогам первого полугодия получил 148,5 млн грн убытка.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля составил 16,28 (требование НБУ – не менее 10%)

Читайте также: Пинчук докапитализировал свой банк на 870 миллионов

Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.