Неплатежи населения за доставку газа достигли 700 миллионов, – АГРУ

Задолженность населения перед Операторами ГРМ за распределение газа в 2020 году увеличилась до 700 млн грн.

Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ) Денис Сенектутов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу объединения.

В целом, по Украине задолженность всех групп потребителей за распределение газа составляет более 2 млрд грн. По данным Ассоциации, в отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.

"Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа", – отметил Сенектутов.

Глава Ассоциации добавил, что не лучше обстоит ситуация и с расчетами населения за газ, как товар. По состоянию на июль потребители задолжали за газ около 24 млрд грн. В дополнение, долги производителей тепла для нужд населения по уже потребленный газ превысили 45 млрд грн.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания такой задолженности и утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа. Именно таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем.

"Долговая проблема требует решения. Причем не за счет потребителей. Примером цивилизованно решения проблемы является закон о списании долгов на рынке электроэнергии, который вступил в силу 14 июля", – сказал Сенектутов.

Он добавил, что в АГРУ поддерживают механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте №3800-1. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.