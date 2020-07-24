Украина уже собрала 20,6 миллиона тонн зерна нового урожая

Украинские аграрии по состоянию на 23 июля намолотили 20,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 млн га (38% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено: пшеницы – 12,8 млн тонн с площади 3,5 млн га (53%), ячменя – 6,4 млн тонн с площади 1,7 млн га (75%), гороха – 385 тыс. тонн с площади 173 тыс. га (74%).

Кроме того, рапса собрано 1,2 млн тонн с площади 623 тыс. га (55%).

По данным министерства, лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются Днепропетровская (2,7 млн тонн с площади 787 тыс. га), Запорожская (2,7 млн тонн с площади 776 тыс. га), Херсонская (2,5 млн тонн с площади 823 тыс. га), Николаевская (2,5 млн тонн с площади 844 тыс. га) и Донецкая (2,2 млн тонн с площади 596 тыс. га) области.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские сельхозпроизводители в 2020 году соберут 68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.