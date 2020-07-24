Брат Добкина выкупит акции совладельца Владимир-Волынской птицефабрики

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) согласовала приобретение бывшим народным депутатом Дмитрием Добкиным, братом бывшего мэра Харькова Михаила Добкина, контроля над ООО "Ореола" Компания по управлению активами".

Соответствующее решение НКЦБФР приняла 9 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласовать приобретение существенного участия Добкиным Дмитрием Марковичем, которое приведет к прямому владению в размере 29,5% и к опосредованному владению в размере 29,5%, что в совокупности составит 59% уставного капитала профессионального участника фондового рынка ООО "Ореол" КУА", – сказано в решении.

Согласно Госреестру, собственником КУА пока остается харьковчанин Алексей Коваленко.

Согласно информации на сайте КУА, в ее управлении находятся три паевых венчурных фонда: "Статус Финанс", "Ореола" и "Титул". Фонды "Ореола" и "Титул", согласно базе раскрытия НКЦБФР, владеют соответственно 10% и 14,6998% ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Чебатурочка").

В этом предприятии Дмитрию Добкину уже принадлежит 9,7%, Елене Михайловне Добкиной – 7,3%, Алле Николаевне Добкиной – 19,4%, а владельцу КУА Коваленко – 12%.

По данным "Владимир-Волынской птицефабрики", в начале июля она заключила мультивалютный двухлетний кредитный договор с "Альфа-Банком" на 10 млн евро под 28% годовых в гривне и 13% в долларах и евро с договором поруки ООО "Луцкой аграрной компании", владельцем которой в госреестре указана КУА "Ореола".

В 2019 году КУА сократила чистый доход на 29,5% – до 0,73 млн грн, а ее чистый убыток составил 0,11 млн грн против чистой прибыли 0,57 млн грн годом ранее.