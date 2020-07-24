"Энергоатом" получил 100 миллионов евро кредита на безопасность АЭС

НАЭК "Энергоатом" получила от Европейского сообщества по атомной энергии 100 млн евро на реализацию Комплексной программы повышения безопасности (КППБ) энергоблоков украинских АЭС, утвержденной решением правительства еще в 2011 году.

Как сообщает пресс-служба компании, єто третий транш в рамках кредитного соглашения, заключенного с Евратомом еще в 2013 году и ратифицированного Верховной Радой в мае 2014 года, передает БизнесЦензор.

Кредитное соглашение на 300 млн евро на реализацию этой комплексной программы вступило в силу в конце мая 2015 года.

Как отмечают в компании, принимая во внимание соглашение со вторым кредитором КППБ – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), – которое вступило в силу в декабре 2014 года, общая сумма кредита составила 600 млн евро, и это самый большой в истории украинской энергетики кредит от европейских институций, вовлеченный в развитие отрасли.

"Для "Энергоатома" Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС является приоритетной. Она была разработана "Энергоатомом" с учетом стресс-тестов, проведенных на украинских АЭС после аварии на японской станции Фукусима ("постфукусимские меры"), и устанавливает объем мероприятий, которые должны быть реализованы на всех энергоблоках отечественных АЭС для приведения уровня их безопасности к международным стандартам", – сказано в сообщении.

Расходы на выполнение Программы осуществляются за счет тарифа, то есть средств, которые НАЭК "Энергоатом" получает от продажи электрической энергии, вырабатываемой атомными электростанциями, и кредитов, предоставленных ЕБРР и Евратомом.