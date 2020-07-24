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Новини Бюджет-2020
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Госбюджет за полгода сведен с дефицитом в 19 миллиардов, – Казначейство

Госбюджет за полгода сведен с дефицитом в 19 миллиардов, – Казначейство

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,84 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн – по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Государственные заимствования в первом полугодии составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 млрд грн – по общему фонду, что в целом соответствовало плану.

В том числе внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн – по общему фонду, что также соответствует заложенным ожиданиям.

В то же время погашения составили 156,16 млрд грн, в соответствии с планом.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана, но на 2,5% или на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Автор: 

держбюджет (1587) Держказначейство (204) дефіцит (459)


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Без Нафтогазу, НБУ, Привата быльше 100 млрд.
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24.07.2020 18:56 Відповісти
Ау, а ничего что эти поступления каждый год закладываются в доходную часть бюджета. Более того, несмотря на вирус доходы бюджета на 2,5% выше чем в 2019
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24.07.2020 19:21 Відповісти
ага и дефицит ПФ 400 миллиардов
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26.07.2020 13:01 Відповісти
Ну это не шесть миллиардов долларов по году как при "гениальнишем" правителе ЯЦЫНЮХЕ и не Вове коммуннальщике( пять миллиардов по году). Довольно сносно. При этом по всей стране строятся дороги,если ещё и внутренний рынок защитят что бы промышленность заработала ,НБУ сделают подконтрольным и заставят работать тогда будет "бенч". Ну дайте власть Саакашвили. Господин президент времени у вас - ничего.
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25.07.2020 23:31 Відповісти
НБУ неподконтрольно, что еще зелебобам мешает осчастливить нарид?
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26.07.2020 00:49 Відповісти
Дибилка, а ниче что дороги начали строиться еще при порохе? Какие ж вы тупые. Ужасть.
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27.07.2020 08:36 Відповісти
Так ось ти який "экономический прорыв"
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27.07.2020 09:26 Відповісти

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