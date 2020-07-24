Госбюджет за полгода сведен с дефицитом в 19 миллиардов, – Казначейство

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,84 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн – по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Государственные заимствования в первом полугодии составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 млрд грн – по общему фонду, что в целом соответствовало плану.

В том числе внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн – по общему фонду, что также соответствует заложенным ожиданиям.

В то же время погашения составили 156,16 млрд грн, в соответствии с планом.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана, но на 2,5% или на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).