"Белавиа" ввела новые тарифы на перевозку дополнительного багажа

Авиакомпания "Белавиа" изменила тарифы на перевозку дополнительного багажа по всем своим тарифам. Нововведение начнет действовать с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Сбор за первое место багажа до 23 кг для безбагажных тарифов эконом-класса "промо" и "лайт" останется на прежнем уровне - 25 евро за перелет в одну сторону. За каждый следующий чемодан сбор уменьшится с 50 до 40 евро в одну сторону.

Однако такая льгота будет действовать только при оформлении услуги онлайн. В офисах за нее придется заплатить по-прежнему 50 евро.

По тарифам эконом-класса "смарт" и "флекс" и бизнес-класса с включенным багажом перевозка каждого дополнительного чемодана весом до 23 кг обойдется в 40 евро при оплате онлайн и в 50 евро при оплате в офисах. Ранее действовал единый сбор 50 евро за чемодан.

Сбор за перевозку сверхнормативного багажа после введения новых правил останется на прежнем уровне. За превышение веса 23 кг или габаритов по сумме трех измерений 158 см необходимо будет заплатить 50 евро за каждый чемодан и каждый превышенный параметр.