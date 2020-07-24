"Укравтодор" завершил капитальный ремонт трех мостов в Донецкой области

В Донецкой области ремонтные работы завершены на двух мостах на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский (на км 708 + 920 и на км 710 + 126), а также на одном мосту на дороге Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка (км 67 + 950).

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.

На этих объектах дорожные работы стартовали в начале марта 2020 году в рамках программы "Большое строительство". Отмечается, что все работы завершены с опережением графика. Обновленные мосты соответствуют современным нормам грузоподъемности и габаритам проезжей части.

Подрядчиками работ выступили ООО "Харьковмостдорстрой" (на Н-32) и ООО "Внедренческое предприятие "Мост" (на М-03).

"Наш план на 2020 год в Донецкой области - это 183 км. Однако, кроме, собственно, дорог, "Укравтодор" взялся восстанавливать мосты и путепроводы. Большая часть из них - это те объекты, которые были полностью или частично уничтожены в результате военных действий в 2014-2015 годах. Это сигнал для всего региона, Украина выбирает путь восстановления и развития, а не игнорирование. Мы строим мосты, а не стены", - заявил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Всего в 2020 году в Донецкой области планируется обновить 6 мостов на дорогах государственного значения, 2 путепровода и 1 мост на дороге местного значения.