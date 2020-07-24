Нацбанк выдал банкам еще 800 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) 24 июля удовлетворил заявки на получение рефинансирования четырех банков на общую сумму 816 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, на предыдущем тендере по рефинансированию Национальный банк 17 июля удовлетворил заявки четырех банков на 353,5 млн грн под 6%. В том числе банк "Авангард" привлек 200 млн грн, "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР) – 49,5 млн грн и "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 39 млн грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.