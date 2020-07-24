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Нацбанк выдал банкам еще 800 миллионов рефинансирования

Нацбанк выдал банкам еще 800 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) 24 июля удовлетворил заявки на получение рефинансирования четырех банков на общую сумму 816 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, на предыдущем тендере  по рефинансированию Национальный банк 17 июля удовлетворил заявки четырех банков на 353,5 млн грн под 6%. В том числе банк "Авангард" привлек 200 млн грн, "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР) – 49,5 млн грн и "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 39 млн грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Автор: 

кредит (3306) НБУ (9346) рефінансування (361)


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