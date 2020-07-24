Сенат поддержал оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США принял свою версию Закона о национальной обороне, проголосовав за бюджет Пентагона на следующий год в размере $740 млрд, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока-2".

Оборонный бюджет был принят подавляющим большинством сенаторов – 86 против 14, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В оборонный бюджет 2021 года добавили положение об ужесточении санкций в отношении российского подводного газопровода "Северный поток-2". Сенаторы согласились с введением санкций против иностранных физических и юридических лиц, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, помощи в модернизации этих судов, в их страховании или перестраховании. Санкции также коснутся еще одного российского газопровода – "Турецкого потока".

Как сообщалось, 20 июля Палата представителей Конгресса США также поддержала поправку, предусматривающую введение санкций в отношении компаний, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Поправка предусмотрена в законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Она была одобрена единогласно.

Речь в поправке, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.

Теперь, когда Палата представителей и Сенат приняли оба варианта законопроекта, участники переговоров в Конгрессе потратят несколько недель на переговоры по окончательному компромиссному соглашению, чтобы устранить различия между двумя версиями бюджета.

Этот компромиссный вариант должен быть вновь одобрен обеими палатами, прежде чем будет направлен в Белый дом на утверждение президентом.