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Экспорт украинских товаров в Египет вырос на 45%

Экспорт украинских товаров в Египет вырос на 45%

Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 год вырос на 44,8%, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За прошлый год экспорт украинских товаров на египетский рынок вырос на 44,8%", - сообщил Боднар.

Он отметил, что Египет является ключевым экономическим партнером Украины на Африканском континенте. Кроме того, он совместно с послом Египта обсудил инвестиционные перспективы.

Єгипет (169) експорт (3863)


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