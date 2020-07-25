Экспорт украинских товаров в Египет вырос на 45%
Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 год вырос на 44,8%, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"За прошлый год экспорт украинских товаров на египетский рынок вырос на 44,8%", - сообщил Боднар.
Он отметил, что Египет является ключевым экономическим партнером Украины на Африканском континенте. Кроме того, он совместно с послом Египта обсудил инвестиционные перспективы.
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