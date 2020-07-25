Экспорт украинских товаров в Египет вырос на 45%

Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 год вырос на 44,8%, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За прошлый год экспорт украинских товаров на египетский рынок вырос на 44,8%", - сообщил Боднар.

Он отметил, что Египет является ключевым экономическим партнером Украины на Африканском континенте. Кроме того, он совместно с послом Египта обсудил инвестиционные перспективы.