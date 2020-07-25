Фондовые индексы США снизились из-за акций технологических гигантов

Американские фондовые индексы снизились в пятницу, поскольку настроение инвесторов ухудшилось из-за эскалации напряженности между США и Китаем и роста числа заражений коронавирусом.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Основное давление на три ключевых индекса оказывают акции крупнейших технологических компаний. Индекс техсектора потерял 1,6%, возглавив снижение среди отраслевых субиндексов S&P.

Число смертей от коронавируса в США в последние три дня превышает 1.100, всего болезнь выявили у 4 миллионов американцев.

"Вопрос в том, как восстановление сохранит свою динамику, так как число заболевших вирусом продолжает расти", - сказал Кит Бьюкенен из GLOBALT Investments.

Кроме того, Пекин потребовал, чтобы США закрыли свое консульство в городе Чэнду в ответ на требование Вашингтона закрыть консульство КНР в Хьюстоне.

Как показали предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI), активность в производственном секторе США вернулась к росту в июле. Тем временем продажи новых домов в Штатах в июне подскочили на 13,8% относительно мая и составили 0,776 миллиона единиц в пересчете на годовые темпы, существенно опередив прогнозы рынка.

В центре внимания инвесторов остается сезон корпоративной отчетности за минувший квартал. Из 113 компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся о результатах, 77% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли, согласно данным IBES Refinitiv.

Цена бумаг Intel Corp упала на 15% после того, как компания сообщила, что выпуск 7-нанометровых процессоров отстает от графика на шесть месяцев.

Котировки конкурента Advanced Micro Devices Inc взлетели на 15%.

Акции American Express Co подешевели на 1,3% после того, как компания сообщила о падении квартальной прибыли на 85%.

Кроме того, капитализация Goldman Sachs Group Inc выросла на 0,2%. Банк достиг соглашения с властями Малайзии об урегулировании претензий по делу фонда 1MDB и заплатит $3,9 миллиарда.

Индекс Dow Jones снизился на 0,52% до 26.514,47 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,51% до 3.219,11 пункта, а Nasdaq потерял на 0,76% до 10.382,26 пункта.