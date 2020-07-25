Австрия ограничила въезд для украинцев

Австрия с понедельника, 27 июля, ограничивает въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - отметил посол.

Он также добавил, что украинцы, въезжающие из другой страны Шенгенского пространства, и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

В свою очередь граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, не давшее, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать нельзя", - написал Щерба.

Также среди стран, попавших в "красный список": США, Швеция, Россия, Болгария, Румыния, Молдова, Беларусь и другие.