Великобритания выделила еще 100 миллионов фунтов на производство вакцин от COVID-19

Власти Великобритании инвестировали дополнительно 100 млн фунтов стерлингов в расширение мощностей по производству вакцин от коронавируса на фоне обнадеживающих результатов клинических испытаний, проводимых фармацевтическими компаниями.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Эти средства будут направлены на то, чтобы ускорить строительство производственного центра в графстве Эссекс, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года. Предприятие было приобретено правительством у компании Benchmark Holdings, специализирующейся в области генетики, здравоохранения и питания.

Ожидается, что оно будет иметь возможность производить миллионы доз вакцин в месяц, как от COVID-19, так и от других заболеваний, говорится в сообщении правительства.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить вакцинацию населения, как только появится действенная вакцина от COVID-19", - заявил министр по делам бизнеса Алок Шарма.

Новый центр будет работать наряду с Производственно-инновационным центром в области вакцин (Vaccines Manufacturing and Innovation Centre, VMIC) в Оксфордшире, в строительство которого власти вложили 93 млн фунтов стерлингов, его открытие намечено на середину 2021 года. Мощности завода позволят обеспечить вакциной все население Великобритании.

На этой неделе стало известно, что вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Lancet.

Об успешных испытаниях вакцин от коронавируса сообщают и другие компании, включая американскую Moderna Inc., китайскую CanSino Biologics, а также американскую Pfizer Inc. и германскую BioNTech.