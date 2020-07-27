Суды отменили налоговый штраф "Нафтогаза" на 2,4 миллиарда

21 июля Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение суда, которым был удовлетворен иск "Нафтогаза" и отменено налоговое уведомление о применении к НАК штрафа в размере 2,376 млрд грн по НДС (в связи с отсутствием регистрации в течение предельного срока, предусмотренного ст. 201 НК Украины, расчетов корректировки на сумму НДС 4,75 млрд грн).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что "Нафтогазу" было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом.

Напомним, в июне Окружной админсуд Киева отклонил иск "Нафтогаза", в котором компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Основанием для начисления пени стало то, что часть дивидендов за 2018 - 8,17 из 12,25 млрд грн - "Нафтогаз" перечислил в госбюджет после 1 июля 2019 года, то есть в нарушение закона об управлении объектами государственной собственности и распоряжения правительства . Поскольку платеж был осуществлен 22 июля, пеня была рассчитана за 21 день по учетной ставке НБУ.