Запасы в хранилищах Украины достигли уровня вхождения в прошлый отопительный сезон

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 июля 2020 года составили 21,719 млрд куб. м, почти достигнув уровня вхождения страны в прошлый отопительный сезон (21,784 млрд куб. м на 31 октября-2019), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 6,3-11,4 млрд куб. м), передает БизнесЦензор.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 25 июля 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 37,6%, или на 5,935 млрд куб. м.

Ранее генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко прогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 годов с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 25,5-26,5 млрд куб. м.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).