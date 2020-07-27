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Цены на золото достигли максимумов из-за напряжения между США и Китаем

Цены на золото достигли максимумов из-за напряжения между США и Китаем

Цены на золото обновили рекордный максимум на фоне возросшего спроса из-за опасений по поводу напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские контракты на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 1,64% - до $1928,7 за унцию. Предыдущие торги котировки завершили на историческом максимуме в $1897,5 за унцию.

Росту спроса на золото в том числе способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство Соединенных Штатов в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в минувшую пятницу, 24 июля.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Цены на серебро также продолжают подъем и превысили уровень в $24 за унцию. Котировки сентябрьских контрактов выросли на 6,24% - до $24,28 за унцию.

золото (292) Китай (2161) США (4969)


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