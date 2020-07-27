В центральном аппарате Гослесагентства обнаружили вспышку коронавируса
Глава Гослесагентства Украины Василий Кузьович сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников центрального аппарата агентства.
Об этом Кузьович написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Сообщение о вспышке острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни, все сотрудники сдали ПЦР-тесты", - сообщает он.
Результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще в 5 работников центрального аппарата Гослесагентства.
"Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания", - добавил Кузьович.
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