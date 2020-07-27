Львов освободил отели от туристического сбора до конца года
Львовский городской совет принял решение об освобождении заведений временного размещения во Львове от уплаты туристического сбора до 31 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба горсовета.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, за внесение изменений в распоряжение горсовета №6464 от 28 апреля 2020 года "О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на срок действия карантина" проголосовали 38 депутатов.
"С целью создания благоприятных условий для развития туристической отрасли и восстановления турпотока во Львов был продлен срок действия льготы до конца 2020 года", - указано в сообщении.
Согласно подсчетам, с принятыми изменениями бюджет Львова в 2020 году недополучит 9,4 млн грн.
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